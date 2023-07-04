На Среднем Урале ликвидировано семь лесных пожаров

Борьбу с огнем ведут сотрудники Авиалесоохраны, арендаторы лесных участков и добровольцы. Фото: Павел Ворожцов

В Алапаевском, Невьянском и Режевском районах на общей площади 39,6 гектара ликвидировано 7 лесных пожаров. По данным на конец дня 3 июля, продолжают действовать 18 возгораний, 13 из них локализованы и не распространяются.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, борьбу с огнем ведут более 350 человек: сотрудники Авиалесоохраны, арендаторы лесных участков и добровольцы. Задействовано более 70 единиц техники. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология". Причиной возгораний в лесах является человеческий фактор и сухие грозы.

Напомним, на всей территории региона действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные строительные и производственные работы. Нельзя запускать фейерверки, организовывать фаер-шоу, пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале усилена охрана лесов.

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