Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Советская открытка – послание радости. Именно так считает кандидат философских наук, автор книги «Советский мир в открытке» Ольга Шабурова. Фолиант только что вышел в свет в екатеринбургском издательстве «Кабинетный учёный» тиражом 1000 экземпляров. В преддверии презентации книги автор поговорила с журналистом «Областной газеты».

Много лет назад в доме Ольги Шабуровой стали копиться открытки. «Просто есть люди, которые всё выбрасывают, а я наоборот - всё храню», – иронизирует на свой счёт учёный. Целенаправленное собирательство началось 10-12 лет назад. Ольга стала систематизировать материал по периодам, по тематике, по типам посланий. Таким образом в доме собралось порядка 20-30 тысяч открыток. Точнее сказать сложно, ведь Ольга никогда не занималась подсчётами.

- Моя задача не показать коллекцию, а использовать её для разговора об исследовании советского мира. Мне было важно собрать живые, мятые и грязные открытки, иногда это были переписки целых семей, – говорит она.

В книгу, вызревавшую давно, вошло порядка 600 изображений открыток из личного собрания Ольги Шабуровой. В издании они представлены тематически, начиная с 50-60-х годов до 80-х.

Автор книги Ольга Шабурова в пространстве магазина "Пиотровский" Ельцин Центра представляет свою книгу. Фото: Александр Зайцев

В послевоенное время с подачи высшего партийного руководства начинается бурное развитие производства полиграфической продукции, в том числе открыток. В стране появляется огромный ассортимент высокохудожественных открыток хорошего качества.

Люди, пережившие ужасы войны очень хотели радоваться.

– Было огромное движение людей, которые хотели восстановить разорванные войной связи, восстановить семьи. В том числе и при помощи открыток восстанавливается гигантская сеть коммуникаций. Послевоенное время – это время, когда социальная ткань начинает связываться снова, – отмечает исследователь.

Именно тогда формируется понятие советского консолидированного мира, в котором живёт советский человек.

- Советский мир – это единое, связанное ментально пространство. Это место, где люди понимают, что они поют, над чем они шутят. 50-60-е годы – небольшой период советской истории, когда люди искренне принимали мир вокруг себя, верили в светлое будущее, – отмечает автор.

Безусловно, открытки были неотъемлемой составляющей советского мира, они же и помогали формировать его. Советская открытка в те годы переживает очень интересную метаморфозу. Если в начале пятидесятых были чисто пропагандистские открытки, похожие на плакаты, то в дальнейшем визуальный ряд постепенно меняется, появляется больше сентиментальных посланий. При этом пропаганда присутствует опосредованно (шрифт, рамка, тематика). Например, на открытках появляются изображения типа «Лирический город», где показаны благоухающие советские города со счастливыми людьми.

Открытка 50- х годов прошлого века. Несмотря на очень личное лирическое настроение, мы видим элементы пропаганды - индустриальный пейзаж.

– Открытка приходит от человека к человеку, от любимого к любимой. На обороте люди пишут личные вещи. Казалось бы, воздействия прямого здесь нет, но шрифт, тематика несут политическое послание. Получается очень оригинальное сочетание идеологии и сентиментального, - говорит Ольга.

Яркий пример плакатной открытки.

Параллельно появляются совершенно новые типы открыток, которых не было никогда. Например, «С новосельем!». С одной стороны, такая открытка – это пропаганда (на некоторых транслируется жилищная программа партии), с другой – она несет в себе очень личный теплый посыл.

С новосельем. Художник В. Коновалов, 1963

– Изображение ключика на открытке «С новосельем» имеет какой-то детский смысл (ключик ассоциируется с Буратино). Кстати, ключ – символ грядущего коммунизма. Осталось только открыть дверь. Здесь заложена очень тонкая метафора, не грубая пропаганда, - комментирует изображение Ольга Шабурова.

«С новым годом!» Художник В. Зарубин, 1981

В советское время лейтмотивом многих открыток становится тема труда – начиная от революционных праздников, заканчивая Новым годом. Любопытно, что часто именно на новогодних открытках появляется жизнерадостный мальчик за работой, который символизирует начало нового трудового периода в жизни советских людей.

После полёта Юрия Гагарина на орбиту Земли совершенно по-новому звучит тема Космоса. Освоение межпланетного пространства – тоже сентиментальная пропаганда советского мира.

Встраивание в систему ценностей, в том числе при помощи открыток, происходит с раннего детства. Детсадовцы на открытках с 8 Марта видят изображения малышей, которые мастерят маме подарок.

Любопытно, что советские открытки создают совершенно особый образ советского человека, живущего в советском мире.

– Советский человек из советского мира советской открытки – простодушный, наивный, открытый. Это кажется странным, ведь 50-е годы – послевоенные. Мера искренности в открытках поражает, – отмечает она.

К началу 70-х годов советская открытка становится неотъемлемой частью жизни простых людей. По всей видимости, пытаясь раскрасить серость повседневности, люди массово отправляют друг другу послания радости, любви и дружбы.

В 1971 году было издано 6873 открытки общим тиражом 2,4 миллиарда экземпляров. Таким образом, получается, что гражданин СССР в среднем отправлял не менее 9 открыток ежегодно.

К 80-м идеология советского государства выдыхается, в прошлое уходит и сентиментально-идеологическая открытка. «Открытка становится формальной, абстрактной (серп-молот, звезда, красный монохром) люди не прорисовываются. На передний план выходят послания с ёжиками, зайчиками, цветами. Потребность в милоте сохраняется, но советский мир из открыток уже уходит», – констатирует Ольга.

Сегодня мир СССР дематериализован, но ещё звучат мелодии того времени, на старых открытках мы читаем полные надежд и веры послания. Своеобразным отголоском становится и «Посткроссинг». Ведь несмотря на то, что потребность в бумажной переписке стремится к нулю, люди хотят получать личные послания, и даже заполонившие интернет котики демонстрируют всего лишь потребность в сентиментальном.