В Екатеринбурге в день 100-летия обретения образа Пресвятой Богородицы «Державная» и 100-летия со дня насильственного отстранения от престола императора Николая II в Храме-на-Крови сонмом архиереев была совершена Литургия Преждеосвященных даров.

Впервые в Екатеринбург приехали главы всех епархий в УрФО. Фото: Павел Ворожцов

Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с 14 главами всех епархий Уральского федерального округа.

Литургия была посвящена 100-летию обретения в селе Коломенском под Москвой иконы "Державная". Фото: Павел Ворожцов

По завершении богослужения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех собравшихся со столетием иконы Божией Матери "Державная"

Несмотря на будний день, на Литургию собралось очень много прихожан, представителей казачества, были сёстры милосердия. Всё как сто лет назад... Фото: Павел Ворожцов

Помолиться с архипастырями в Храм-на-Крови прибыло духовенство со всей Екатеринбургской епархии, большое число прихожан храмов города, гости уральской столицы, представители казачества и сёстры милосердия.