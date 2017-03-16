В четверг, 16 марта, в Екатеринбурге по адресу Сакко и Ванцетти, 40 открылся музей советского быта «Сделано в СССР», созданный в стиле советской квартиры. Создатель экспозиции — бывший журналист Ирина Светоносова. Здание она не покупала, а взяла в аренду на пять лет.

. Фото: Александр Зайцев.

Все представленные экспонаты можно трогать руками. Например, посетители музея смогут послушать касетный магнитофон, покрутить старую мясорубку, посидеть на пылесосе-пуфике «Урал», примерить модные по тем временам цветные олимпийки и так далее.

С модными ногтями на механической машинке много не попечатаешь. Фото: Александр Зайцев

Основатели музея планируют регулярно обновлять тематику выставок. Например, в планах сделать отдельную комнату, посвящённую советской школе.