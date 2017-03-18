В центре Екатеринбурга состоялся митинг-концерт под лозунгом «Мы вместе!», организованный в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Митинг-концерт «Мы вместе!» в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Екатеринбурге. 18.03.2017. Фото: Павел Ворожцов

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области, в этом мероприятии вместе с горожанами приняли участие представители исполнительной власти, а также депутаты регионального парламента во главе со спикером Людмилой Бабушкиной.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Митинг-концерт «Мы вместе!» в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Екатеринбурге. 18.03.2017. Фото: Павел Ворожцов

Выступавшие на митинге отметили, что к сегодняшнему дню между Средним Уралом и Крымом установились тесные деловые, торговые и культурные связи. С 2014 года действует Соглашение между нашим регионом и городом федерального значения Севастополь. Городами-побратимами стали Феодосия и Каменск-Уральский, Судак и Берёзовский.