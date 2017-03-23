Каждый, кто впервые появляется в редакции «Областной газеты», неизменно замедляет шаг возле фотографий, вывешенных на стенах. Делать «домашнюю» выставку работ наших фотокоров — давняя традиция газеты. Фотовыставка постоянно обновляется, появляются новые снимки или, как это часто бывает, после работы с архивными фотоплёнками возвращаются старые сюжеты в чёрно-белом исполнении.

Вчера наша фотовыставка обновилась в очередной раз. И этот снимок со скворечником, который вешает губернатор, один из самых заметных на ней.

Фото: Алексей Кунилов.

— Я сделал его в Малоистокском детском доме в апреле прошлого года, когда там проходила акция «Доброволец», — рассказывает автор снимка Алексей Кунилов. — Евгений Куйвашев вместе с воспитанниками детского дома мастерил скворечники, а потом сам повесил один из них на дерево.

Крещенские купания. Студент УрФУ гвинеец Мусса Куиате. Фото: Станислав Савин

Как шутил сатирик Михаил Задорнов: «В минус 25 русские прекращают есть пломбир на улице и переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли». Фото: Павел Ворожцов

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина на рыбалке в Камышловском районе. Фото: Алексей Кунилов