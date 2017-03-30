Областная газета
Общество 30 марта 2017, 13:39

Город под снегом 13 фото

Сегодня утром екатеринбуржцы вновь увидели город в чёрно-белых тонах: обильный снегопад на свой манер украсил город.

Аллея Втузгородка сегодня утром. Фото: Александр Зайцев

— При движении циклона 29–30 марта снегопады особенно интенсивны. В течение суток циклон отойдёт, осадки ослабеют, а температура понизится, — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По данным Уральского гидрометцентра, во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, на Среднем Урале ожидаются частые осадки в виде мокрого снега и отрицательные температуры даже в дневные часы. До конца марта на Среднем Урале температура воздуха днём будет до -4…+1, ночью — до -6…-11, при прояснении до -18. Сегодня ожидается умеренный, местами сильный снег, метели.

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