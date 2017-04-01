Фестиваль постной кухни проходил 1 апреля по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Организатором выступила Екатеринбургская митрополия.

Множество вкусных и полезных блюд, разрешенных в Великий пост, приготовили представители храмов и монастырей, ресторанов, кафе и учебных заведений. Фото: Павел Ворожцов

Кстати: главный повар духовно-просветительского центра «Царский» раскрыла «Областной газете» секреты постной кухни и объяснила, почему о своем решении поститься лучше не трезвонить окружающим