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Общество 1 апреля 2017, 21:22

Фестиваль постной кухни состоялся в Екатеринбурге 19 фото

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Фестиваль постной кухни проходил 1 апреля по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Организатором выступила Екатеринбургская митрополия.

Фестиваль постной кухни в Екатеринбуге

Множество вкусных и полезных блюд, разрешенных в Великий пост, приготовили представители храмов и монастырей, ресторанов, кафе и учебных заведений. Фото: Павел Ворожцов

Кстати: главный повар духовно-просветительского центра «Царский» раскрыла «Областной газете» секреты постной кухни и объяснила, почему о своем решении поститься лучше не трезвонить окружающим

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