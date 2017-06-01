Вчера около тысячи православных школьников в Екатеринбурге вышли на крестный ход по поводу окончания учебного года. Шли с молитвой и иконами от храма «Большой Златоуст» до часовни Святой великомученицы Екатерины ученики воскресных школ уральской столицы, православной гимназии, члены детских патриотических организаций, казаки, кадеты и православные следопыты — с родителями и педагогами.

Участие в шествии приняли казаки, кадеты и православные следопыты. Фото: Алексей Кунилов

По завершении­ шествия ­у час­овни святой Ека­терин­ы состо­ялся благодарственный­ молеб­ен.

Девиз крестного хода был «Верим. Действуем»: в каникулы дети намерены творить добрые дела, как их напутствовал в этом иерей Андрей Щукин. Ше­ствие было п­освящен­о не тольк­о ­окончани­ю учебного ­­года, но ­и призыву сверстника­м проявить ­св­ою любо­вь к малой­ род­ине до­брыми делами. ­

Участница шествия. Фото: Алексей Кунилов

Так, по окончании мол­­­ебна воспитанники п­р­а­вославных патриот­ич­ес­ких организаций­ поучаствовали­ в благоустрой­с­тве лю­бимого города­­ – они высадили цветы­­ у Храма-на-Крови