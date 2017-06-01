Вчера около тысячи православных школьников в Екатеринбурге вышли на крестный ход по поводу окончания учебного года. Шли с молитвой и иконами от храма «Большой Златоуст» до часовни Святой великомученицы Екатерины ученики воскресных школ уральской столицы, православной гимназии, члены детских патриотических организаций, казаки, кадеты и православные следопыты — с родителями и педагогами.
Участие в шествии приняли казаки, кадеты и православные следопыты. Фото: Алексей Кунилов
По завершении шествия у часовни святой Екатерины состоялся благодарственный молебен.
Девиз крестного хода был «Верим. Действуем»: в каникулы дети намерены творить добрые дела, как их напутствовал в этом иерей Андрей Щукин. Шествие было посвящено не только окончанию учебного года, но и призыву сверстникам проявить свою любовь к малой родине добрыми делами.
Участница шествия. Фото: Алексей Кунилов
Так, по окончании молебна воспитанники православных патриотических организаций поучаствовали в благоустройстве любимого города – они высадили цветы у Храма-на-Крови
- Опубликовано в №97 от 2.06.2017