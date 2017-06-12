Сводный хор Екатеринбурга в День России собрал несколько тысяч слушателей

В День России в Историческом сквере Екатеринбурга состоялся праздник «Хором славим Россию и город». Полуторатысячный хор в сопровождении сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа исполнил 11 патриотических песен.

Сводный хор объединил участников более 50 профессиональных и любительских хоровых коллективов под руководством 68 хормейстеров. Выступление продлилось около часа и собрало несколько тысяч слушателей.

Зрители и митингующие пришли в Исторический сквер с флагами. Фото: Владимир Мартьянов