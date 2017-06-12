Областная газета
Общество 12 июня 2017, 20:14

Сводный хор Екатеринбурга в День России собрал несколько тысяч слушателей 17 фото

Владимир Мартьянов

В День России в Историческом сквере Екатеринбурга состоялся праздник «Хором славим Россию и город». Полуторатысячный хор в сопровождении сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа исполнил 11 патриотических песен.

Сводный хор объединил участников более 50 профессиональных и любительских хоровых коллективов под руководством 68 хормейстеров. Выступление продлилось около часа и собрало несколько тысяч слушателей.

Выступление сводного хора в День России в Екатеринбурге

Зрители и митингующие пришли в Исторический сквер с флагами. Фото: Владимир Мартьянов

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