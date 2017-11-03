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Общество 3 ноября 2017, 18:09

В обновлённой «девятке» детей будут лечить на новом качественном уровне 5 фото

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Сегодня, 3 ноября, в детской городской клинической больнице № 9 в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие модернизированного восстановительного отделения с бассейном.

Бассейн, где проводилась лечебная физкультура, здесь и раньше был, но в последние годы был совершенно непригоден к эксплуатации. И больнице, и, соответственно, отделению уже более 30 лет, всё порядком обветшало. Если в самой больнице ремонты шли за счёт бюджетных средств, то на восстановление отделения реабилитации их не хватало. На помощь пришли благотворительный фонд «Дети России», учреждённый УГМК, и сама компания.

Александр Якоб, Андрей Козицын, Евгений Куйвашев на открытии восстановительного отделения детской больницы

Андрей Козицын (слева) в своем выступлении пообещал, что реставрация восстановительного отделения - это только начало. Фото: Павел Ворожцов

За год восстановительное отделение кардинально преобразилось. Оно, по идее, заключительное звено в работе всех отделений больницы и теперь реабилитация здесь будет проводиться на новом качественном уровне. Особый восторг у детей и врачей вызвал обновлённый бассейн. Здесь не будет спортивных соревнований, но водные процедуры необходимы при многих заболеваниях. 

А вообще, здесь помогают ещё и детям с тяжелыми травматологическими и ожоговыми поражениями, с хирургической патологией, заболеваниями нервной системы, глаз, органов дыхания, пищеварительной системы и почек. Ежегодно в отделении оказывали около 70 тысяч различных физиопроцедур, теперь, благодаря новой закупленной аппаратуре, их будет больше.

Кабинет галотерапии в восстановительном центре детской больницы

Кабинет галотерапии (соляная комната). Фото: Павел Ворожцов

Совершенно преобразился кабинет галотерапии (соляная комната) для лечения астмы и восстановления дыхательной системы. Как новенькие, стали кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, всё здесь стало каким-то ярким, праздничным. Чувствуется, что для больницы это действительно праздник. И поздравить с ним сюда приехали губернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков, генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын, и.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В «девятке» в год пролечивается 22 тысячи детей и, хотя больница городская, почти половина её пациентов с тяжёлыми болезнями и травмами поступают из области, сообщил Андрей Козицын. В том числе и через медицину катастроф.

О больнице вообще надо бы сказать несколько строк особо. Здесь побывали на лечении практически все дети Екатеринбурга. Примерил на себя — обе моих дочери здесь лечились и все внуки побывали. Так что практически все семьи в городе знают эту многопрофильную больницу.

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Областная газета Свердловской области
Вход в эту больницу знаком практически каждой семье в Екатеринбурге. Фото: Павел ВорожцовВарвара Сачкова лечит здесь руку, которую "перетрудила" игрой на фортепиано. Фото: Павел ВорожцовВ зале лечебной физкультуры. Фото: Павел ВорожцовВысокие гости осматривают учебный класс, где врачи из городов области осваивают методику лапораскопии. Фото: Павел ВорожцовОсобенно рады были дети новому бассейну с подогревом. Фото: Павел Ворожцов

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