Уральский священник стал помощником патриарха Кирилла

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На Урале его место займёт епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, решение о назначении уральского священника помощником патриарха было принято на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 25 августа в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
«Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий» быть Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Евгению, с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», - говорится в журнале заседания Священного Синода.
Кроме того, епископа Бронницкого Евгения решено назначить наместником Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы. На том этом же заседании уральский священник назначен Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Тем же документом, преосвященным Нижнетагильским и Невьянским назначен епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Его освободили от управления Серовской епархией, которой в свою очередь поручено временно управлять митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.
Епископ Евгений возглавлял Нижнетагильскую кафедру с мая 2018 года. До того он носил титул епископа Среднеуральского, викария митрополита. Ещё ранее он нёс послушание первого помощника правящего архиерея Екатеринбургской епархии.