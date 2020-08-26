Уральский священник стал помощником патриарха Кирилла

Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий» быть Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Евгению

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На Урале его место займёт епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, решение о назначении уральского священника помощником патриарха было принято на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось 25 августа в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

«Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий» быть Преосвященному епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Евгению, с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», - говорится в журнале заседания Священного Синода.

Фото: скриншот журнала заседания Священного синода

Кроме того, епископа Бронницкого Евгения решено назначить наместником Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы. На том этом же заседании уральский священник назначен Председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Тем же документом, преосвященным Нижнетагильским и Невьянским назначен епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Его освободили от управления Серовской епархией, которой в свою очередь поручено временно управлять митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Епископ Евгений возглавлял Нижнетагильскую кафедру с мая 2018 года. До того он носил титул епископа Среднеуральского, викария митрополита. Ещё ранее он нёс послушание первого помощника правящего архиерея Екатеринбургской епархии.