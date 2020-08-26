Преосвященный с Урала стал помощником Патриарха Московского и всея Руси

Епископ Евгений – большой друг «Областной газеты». Он всегда охотно комментировал для нас события церковной жизни, а летом 2017 года дал большое интервью журналистам «ОГ» Дмитрию Полянину и Дарье Пономарёвой. Фото: Алексей Кунилов

На Священном Синоде Русской православной церкви, который состоялся в Даниловом монастыре в Москве, епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений (в миру Алексей Кульберг) назначен викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Новому помощнику патриарха присвоен титул «Бронницкий».

Бывший преосвященный Нижнетагильской епархией отныне возглавляет Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, а также является наместником Донского ставропигального монастыря. Епископа Евгения освободили от управления Нижнетагильской епархией, выразив ему благодарность «за понесённые архипастырские труды»: такая запись сделана в журнале №53 заседаний Священного синода 2020 года. Нижнетагильскую епархию возглавит епископ Алексий.

Последние восемь лет жизни епископа Евгения были связаны с Уралом — он прибыл в Екатеринбург вслед за митрополитом Кириллом из Ярославля в 2012 году. Тогда в уральской столице как раз открывался храм «Большой Златоуст», выстроенный на том самом месте, где когда-то и стоял, — на пересечении улиц Малышева и 8 Марта. В тот момент будущий епископ ещё не был монахом и приступил к служению настоятелем в этом храме. Как человек с высшим техническим образованием, больше десяти лет трудившийся в науке как раз по IT-направлению, он много делал для использования новых технологий в храмах Среднего Урала. И, что важно для представителей средств массовой информации, всегда был готов ответить на разные непростые вопросы для публикаций.

Здесь, в Екатеринбурге, епископ Бронницкий Евгений окончил Духовную семинарию, здесь 4 года назад принял и монашеский сан. По расхожему представлению, монашество накладывает слишком большие ограничения на общение с миром. Однако владыко Евгений не уходил от просьб журналистского сообщества и продолжал оставаться открытым для разъяснений тем, которые вызывали сложности.

Досье «ОГ» Епископ Бронницкий Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Алексей Сергеевич Кульберг) родился в 1972 г. в Московской области. Окончил МАИ (1995 г.), с 1990 по 2004 г. работал в ЦНИИ радиотехники им. Берга. В 1995 г. поступил в Православный Свято-Тихоновский богословский институт, в 2004 г. рукоположен в диакона. С 2004 по 2012 г. – настоятель храма Рождества Богородицы села Великое Ярославской области. С 2012 по 2014 г. – настоятель храма «Большой Златоуст» в Екатеринбурге. С 2014 г. – настоятель Вознесенского архиерейского подворья. В 2014 г. защитил диплом в Екатеринбургской духовной семинарии. В июле 2016 г. пострижен в монашество, возведён в сан архимандрита и стал епископом. В 2018 г. после окончания Общецерковной аспирантуры и докторантуры при Русской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербурга возглавил Нижнетагильскую и Невьянскую епархию. С 11 марта 2020 г. – заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий родился и вырос в Нижнем Тагиле. Фото: Серовская епархия Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский (в миру Владимир Павлович Орлов) родился 23 апреля 1974 г. в Нижнем Тагиле, где в 1991 г. окончил школу №32. Окончил Московскую духовную семинарию (1991–1995) и Санкт-Петербургскую духовную академию (2003–2006) . В 2017 г. защитил магистерскую диссертацию. Пострижен в монашество 9 сентября 1995 г. в Верхотурском Николаевском монастыре. Был клириком храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Екатеринбурге, преподавателем и инспектором Екатеринбургского духовного училища. Представлял Екатеринбургскую епархию в Свердловском отделении Детского фонда РФ, окормлял Пожарно-техническое училище МВД России в Екатеринбурге, был членом Епархиального совета. С 1998 по 2019 г. был настоятелем Казанского мужского монастыря в Нижнем Тагиле, с 2006 г. – в сане игумена, с 2011 г. – благочинный монастырей Нижнетагильской епархии. С 1 апреля 2018 г. – епископ Серовский и Краснотурьинский.

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