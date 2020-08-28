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Общество / Религия
28 августа 2020, 11:45

Православные верующие встречают Успение Пресвятой Богородицы

Митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Свято-Троицком Кафедральном соборе Екатеринбурга.

Митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Свято-Троицком Кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 28 августа отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в Свято-Троицком Кафедральном соборе Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, правящему архиерею сослужили настоятель храма митрофорный протоиерей Николай Малета, клирики кафедрального собора и духовенство митрополии.

Во время богослужения в центре храма на специальном месте разместили Плащаницу Пресвятой Богородицы, вынесенную из алтаря. После чтения Евангелия участники богослужения приложились к святыне, а затем митрополит Кирилл помазал верующих освящённым елеем.

Вынос Плащаницы Пресвятой Богородицы происходит только раз в год — в предпразднство Успения Божией Матери. Святая плащаница будет пребывать в центре храма до Чина Погребения Божией Матери, который совершится 28 августа на вечернем богослужении.

В завершение всенощного бдения владыка митрополит поздравил всех с праздником и преподал архипастырское благословение.

Великий христианский праздник - Успение Пресвятой Богородицы - празднуется 28 августа. Верующие готовятся к торжеству двухнедельным Успенским постом, который начался в этом году 14 августа.

Областная газета Свердловской области

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