Симеоновский крестный ход стартует в Екатеринбургской митрополии 15 сентября

Участники мероприятия пройдут по Старо-Верхотурскому тракту, от Алапаевска до Верхотурья через сёла Рычково, Махнёво и Меркушино. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбургской митрополии 15 сентября начнётся 180-километровый Симеоновский крестный ход, который будет длится 10 дней. Участники мероприятия пройдут по Старо-Верхотурскому тракту, от Алапаевска до Верхотурья через сёла Рычково, Махнёво и Меркушино.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, крестный ход начнётся сразу после Божественной литургии в храме святой Екатерины в Алапаевске. В Верхотурье участники молитвенного шествия должны прибыть 25 сентября, в праздник перенесения мощей святого Симеона Верхотурского.

Организаторы крестного хода из Общества святителя Николая Чудотворца приглашают всех желающих присоединиться к шествию в любой точке маршрута. Подробное расписание размещено на сайтах "Симеонова-тропа.рф", svnikolay.ru.

Симеоновский крестный ход проходит в Свердловской области ежегодно. Изначально Симеоновой тропой называли лесную дорогу от села Меркушино, в котором жил святой Симеон, до Тагильской слободы (ныне село Махнёво), куда он ходил на богослужения в Спасо-Преображенский храм.

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