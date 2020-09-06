Если отец Сергий даст исчерпывающие ответы и представит доказательства своих слов, то он не будет отлучён от церкви. Фото: Галина Соловьёва

7 сентября пройдёт заседание Епархиального церковного суда по делу изверженного из сана схимонаха Сергия (Романова). Он вызван на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28 правила Святых Апостолов, его могут отлучить от церкви.

В конце июля патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда об извержении Сергия из священного сана. Однако он продолжил совершать богослужения, в том числе Божественную литургию.

"28 правило Святых Апостолов гласит: "Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, праведно за явную вину изверженный, дерзнет коснуться служения, некогда ему порученного: таковой совсем да отсечется от Церкви", - сообщается в повестке.

На суд также вызваны клирики, которые продолжали сослужение уже лишённому сана схимонаху Сергию.

Епархиальный суд подготовил 22 вопроса отцу Сергию.

"Вопросы связаны с "обвинениями", озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов и пр., что многократно было озвучено в разного рода публичных выступлениях", - говорится в сообщении Екатеринбургской епархии.

Если отец Сергий даст исчерпывающие ответы и представит доказательства своих слов, то он не будет отлучён от церкви. В случае непредоставления доказательств его будут судить также как клеветника.

Публикуем полный текст обращения к схимонаху, распространённый епархией накануне суда.

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Фото: обращение Сергию

Напомним, что конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" разгорелся в конце апреля. Бывший духовник обители отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия осудила деятельность священнослужителя, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако клирик продолжил свою агитацию. По делу клирика прошло два заседания Епархиального суда, на третьем суд постановил лишить его священного сана.

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Официально: монахини Среднеуральского монастыря переведены в другие обители.