В выходные Евгений Куйвашев побывал в Нижнем Тагиле

После Божественной литургии также выступил губернатор Евгений Куйвашев. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

5 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ездил в Нижний Тагил. Глава региона присутствовал на Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, а затем на торжественных проводах владыки Евгения и встрече владыки Алексия.

В конце августа стало известно, что епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений назначен викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Новому помощнику патриарха присвоен титул "Бронницкий". На Урале его место займёт епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

Богослужение в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Ему сослужил также епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

Митрополит Кирилл напомнил, что будущий владыка Евгений начинал служение в Ярославской епархии, продолжил его на екатеринбургской земле, был назначен епископом Среднеуральским, затем Нижнетагильским. "Желаю вам помощи Божией на этом дивном, очень ответственном служении. Помните, что за вами все мы. Путь да будет вам во спасение, - передаёт пресс-служба Екатеринбургской епархии слова архипастыря.

Викарий Святейшего Патриарха в ответном и прощальном слове заявил, что надеется, что своим служением оправдает оказанное ему доверие.

Митрополит Кирилл также поздравил тагильчан с возвращением владыки Алексия, который "родился здесь, воспитался здесь, стал священником, монахом".

После Божественной литургии также выступил губернатор Евгений Куйвашев. На богослужении присутствовал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Фото: Екатеринбургская епархия