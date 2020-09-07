Епархиальный суд лишил сана клириков, служащих со схимонахом Сергием

Сам бывший схиигуменом на заседание не явился. фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге Епархиальный суд лишил церковного сана клириков, служащих со схимонахом Сергием (Николаем Романовым), который ранее также был лишён сана. Сам бывший схиигумен на заседание не явился.

Как передает обозреватель «Областной газеты» с заседания, в ходе рассмотрения дела, суд принял решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с отцом Сергием.

«К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана», - заявил заявил председатель епархиального суда протоиерей Николай Малета, добавив, что теперь это решение должен утвердить Владыка Кирилл.

Поскольку сам отец Сергий на епархиальный суд не явился, рассмотрение перенесено на второе заседание, которое пройдёт в ближайшую среду, 9 сентября. Если схимонах не явится и в этот раз, то его судьба решится на третьем заседании, после которого будет принято окончательное решение об отлучении от церкви.

«Мы тщательно изучили все материалы этого дела, но суд предполагает личное участие. Схимонах Сергий не приехал. Назначено второе заседание суда в предстоящую среду. Если он снова на него не явится, будет третье заседание, после которого будет принято окончательное решение о его отлучении от Церкви», - сообщил Николай Малета.

Подробнее о том, как проходил епархиальный суд по делу отца Сергия — читайте в завтрашнем номере «Областной газеты».

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» разгорелся в конце апреля. Бывший духовник обители отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия осудила деятельность священнослужителя, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако клирик продолжил свою агитацию.

По делу клирика прошло два заседания Епархиального суда, на третьем суд постановил лишить его священного сана.

В конце июля патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда об извержении Сергия из священного сана. Однако он продолжил совершать богослужения, в том числе Божественную литургию.

7 сентября бывшего схиигумена вызвали на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов, его могут отлучить от церкви. Епархиальный суд подготовил к нему 22 вопроса. На суд также были вызваны клирики, которые продолжали сослужение уже лишённому сана схимонаху Сергию.