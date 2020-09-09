Схимонах Сергий вновь не явился в Епархиальный суд: заседание перенесли на 10 сентября

Очередное рассмотрение вопроса об отлучении клирика от церкви намечено на 10 сентября. Фото: Павел Ворожцов.

Лишённый церковного сана схимонах Сергий (Романов) вновь не явился на заседание Церковного суда. Очередное, третье по счёту, рассмотрение вопроса об отлучении клирика от церкви намечено на 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, второе судебное заседание по вопросу отлучения от церкви отца Сергия состоялось 9 сентября.

«Схимонах Сергий (Романов), вызванный на суд для ответа на вопросы, связанные с клеветническими обвинениями, озвученными им в адрес правящего архиерея, на заседание в очередной раз не явился. При том, что нарушение 28 правила Святых Апостолов грозит ему отлучением от Святой Церкви», - говорится в заявлении митрополии.

Отмечается также, что в связи с отсутствием обвиняемого на втором заседании, а также учитывая его заявление о привлечении ряда свидетелей, схимонаху Сергию было направлено письмо, в котором разъяснено, кто может выступать в качестве свидетеля на стороне обвиняемого.

При этом, по словам председателя Церковного суда протоиерея Николая Малеты, свидетели могут предстать перед судом только в случае явки самого обвиняемого.

Председатель Церковного суда также отметил, что диалога с бывшим духовником Среднеуральского женского монастыря по-прежнему нет, однако «в епархии все еще надеются на возвращение схимонаха Сергия в лоно церкви».

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» разгорелся в конце апреля. Бывший духовник обители отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия осудила деятельность священнослужителя, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако клирик продолжил свою агитацию.

По делу клирика прошло два заседания Епархиального суда, на третьем суд постановил лишить его священного сана.

В конце июля патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда об извержении Сергия из священного сана. Однако он продолжил совершать богослужения, в том числе Божественную литургию.

7 сентября бывшего схиигумена вызвали на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов, за которое его могут отлучить от церкви. Епархиальный суд подготовил к нему 22 вопроса. На суд также были вызваны клирики, которые продолжали сослужение уже лишённому сана схимонаху Сергию. По итогам заседания они были лишены церковного сана.

Поскольку сам опальный священник на епархиальный суд не явился, рассмотрение было перенесено на 9 сентября. Отмечалось при этом, что если схимонах не явится и во второй раз, то его судьба решится на третьем заседании, после которого будет принято окончательное решение об отлучении от церкви.

Очередное заседание Епархиального церковного суда намечено на четверг, 10 сентября.