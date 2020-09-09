Схимонах Сергий снова не пришёл на церковный суд

В Екатеринбургской епархии всё ещё надеются, что схимонах Сергий покается в своей ереси. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге состоялось второе заседание епархиального суда по делу об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), который продолжает находиться в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Богоматери «Спорительница хлебов».

Первое заседание церковного суда прошло в минувший понедельник. Как и в прошлый раз, отец Сергий предпочёл личному присутствию заочную полемику. За несколько часов до начала заседания он опубликовал три письма: одно в Церковный суд Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, второе – в Высший общецерковный суд РПЦ и третье – к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Смысл всех писем сводился к тому, чтобы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с митрополитом Кириллом были извергнуты из своих духовных санов.

«Ваши прещения в мой адрес, клириков Среднеуральского монастыря, монашествующих и прихожан будут недействительными до тех пор, пока Вы не очистите себя от обоснованных обвинений», – написал схимонах Сергий в письме к митрополиту Кириллу.

Кроме того, схимонах Сергий попросил вызвать в суд и заслушать свидетелей его защиты, среди которых было несколько одиозных активистов, в частности, председатель Соборного движения в защиту святыни брака «Развода нет» Валерий Сутормин. Председатель церковного суда протоиерей Николай Малета на это ответил, что свидетели могут предстать перед судом только в случае явки самого схимонаха.

В Екатеринбургской епархии надеются, что отец Сергий всё же явится на очередное заседание суда, которое состоится в четверг. В противном случае есть все шансы, что его навсегда отлучат от РПЦ.

– Есть желание и нашего владыки, и епархиального церковного суда услышать, понять, – добавил протоиерей Николай Малета. – Но пока кроме этих обращений, содержащих беспочвенные обвинения, мы ничего не слышим. Есть такая народная мудрость: «У Бога всего много». Может быть, завтра схимонах Сергий придёт и скажет: «Давайте выяснять. Давайте разбираться». Чудо прозрения, осознания своего заблуждения всегда может произойти.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».