Схимонах Сергий больше не в Церкви

Протоиереи Николай Малета (слева) и Максим Миняйло (справа) с большим сожалением сообщили о решении епархиального церковного суда. Фото: Галина Соловьева

Вчера в столице Среднего Урала епархиальный суд отлучил от Церкви отца Сергия (Романова), бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря. Теперь решение суда должен утвердить сначала митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а потом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, против которых выступал лишённый сана священник. После этого он станет обычным мирянином.

На третье заседание церковного суда отец Сергий вновь не явился. Но уже по причине немощи и физического нездоровья, а не душевного расстройства, как он заявлял ранее. У членов суда это вызвало недоумение: в среду вечером после второго заседания суда схимонах, будучи на ногах, опубликовал в Интернете обращение, в котором возмутился судом над ним и в очередной раз выступил с обвинениями в адрес иерархов Русской Православной Церкви.

«Прежде чем меня судить, обращаюсь к вам, архиереи, пока не поздно, покайтесь и говорите правду о сути прошедших, настоящих и будущих времен. Апокалипсис совершается на ваших глазах. Архиереи, не страшно ли вам быть предателями веры? В недалеком будущем для вас будет не только суд Божий, но прежде суд народный», – подытожил отец Сергий на записи.

Но на исход судебного заседания это никак не повлияло. Скорее наоборот: председатель церковного суда протоиерей Николай Малета отметил, что после извержения из сана схимонах до сих пор продолжает представляться в своих видеозаписях и письмах как «схиигумен», каковым он уже не является с 24 июля.

– У суда была надежда, что схимонах Сергий придёт и объяснит своё отношение к Церкви, покается в своих действиях, – подчеркнул протоиерей Николай Малета. – Последней проповедью он усугубил своё печальное положение как церковный человек. Поэтому сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от Церкви. А дальше у митрополита Кирилла есть определённые сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить это представление. Если он утвердит его, оно будет направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Окончательное решение митрополит Кирилл примет в течение 15 дней. Если оно будет положительным, то схимонах Сергий станет простым мирянином Николаем Романовым. Если говорить церковным языком, он лишится статуса не только монаха, но и крещёного человека: ему запретят присутствие на богослужениях в храмах и монастырях РПЦ, а в случае смерти не будут отпевать. Вместе с отцом Сергием от Церкви могут отлучить и восемь преданных ему священников и диаконов, которых в понедельник лишили священнического сана.

Но даже после отлучения от Церкви и у отца Сергия, и у его соратников есть шанс покаяться в ереси и подать апелляцию на решение митрополита Кирилла. Другое дело, захотят ли они этого. В любом случае выселять отца Сергия из Среднеуральского женского монастыря насильно не будут.

– Положение о церковном суде предполагает вторую инстанцию для священника, если после утверждения правящим архиереем он захочет оспорить его решение, – рассказал руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло. – Но опять же на этом заседании надо будет присутствовать очно. Здесь есть проблема. То ли отец Сергий опасается, то ли чувствует себя неуверенно или просто боится прийти к нам и сказать от себя лично всё, что ему написали.

Отец Максим Миняйло добавил, что схимонах Сергий, публикуя столь одиозные обращения к верующим, действовал не по своей инициативе. Но кто им может управлять, священник так и не пояснил.

– Мы перед собой видим скомпилированный текст, который, как мне кажется, принадлежит авторству каких-то других людей, но не самого отца Сергия, – уточнил протоиерей Максим Миняйло. – Поэтому нам и важно было услышать и увидеть именно его. Он отправлял в общественное пространство и епархиальную канцелярию разного рода обращения, и мы видим, что стилистика где-то меняется и набор документов разный бывает. Тексты отца Сергия не коррелируют с его публичными выступлениями. По этим очевидным признакам мы считаем, что человек, который манипулирует людьми, в свою очередь, сам оказался подверженным манипуляции.

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