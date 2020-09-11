Патриарх Кирилл обратился к россиянам по случаю Дня трезвости

11 сентября православные верующие встречают день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю Дня трезвости. 11 сентября православные верующие встречают день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В своём обращении предстоятель РПЦ напомнил верующим, что в праздник Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна Церковь предписывает соблюдать строгий пост.

«К сожалению, люди нередко совершают непоправимые греховные поступки под влиянием алкоголя, в состоянии опьянения делают то, чего никогда бы не позволили себе в трезвом виде. Такие деяния порой разрушают не только их жизнь, но и жизни окружающих», - говорится в обращении патриарха.

Владыка Кирилл отметил, что «в напоминание о пагубных последствиях, к которым приводит невоздержание и потакание страстям», священный Синод РПЦ определил ежегодно отмечать 11 сентября День трезвости.

По словам патриарха, многие люди, страдающие различными видами зависимостей, обращаются за помощью в церковные организации, которых в России насчитывается более шестисот.

«Очевидно, что в борьбе с зависимостью необходимы не только медицинские технологии. Изменение мировоззрения — вот одно из важнейших условий, помогающих страждущему человеку преодолеть инерцию греха», — резюмировал глава Русской православной церкви.

Добавим, что Всероссийский День трезвости отметят в том числе и на Среднем Урале. В Екатеринбурге и Свердловской области 11 сентября проходит официальный XIII областной день трезвости.

В частности, в храмах Екатеринбургской митрополии будут совершены молитвы о страждущих недугом винопития и молебны с изъявлением обета трезвости. На Божественных литургиях прозвучат проповеди о важности сохранения трезвого образа. Также запланировано проведение крестных ходов (там где это будет благословлено).

В отдельных приходах и районах в онлайн-формате проходят круглые столы и конференции. В частности, запланированы демонстрации выставок «Человеческий потенциал России» и «Живем трезво», а также презентации трезвенных организаций и проектов.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии отметили, что трезвенные мероприятия будут проходить в регионе в течение нескольких недель. С 15 по 17 сентября в рамках дней трезвости в храме Николая Чудотворца при УГГУ пройдут беседы для родственников страждущих с участием священника и психолога.

Добавим также, что 25 сентября в регионе состоится награждение победителей конкурса «Здоровое село — территория трезвости».

Массовые мероприятия, посты трезвости, флешмобы и акции совместно с ГИБДД будут предположительно проводиться в Международный день трезвости 3 октября (при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки).