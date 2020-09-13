Православные верующие отмечают осенний день памяти покровителей семьи и брака

12 сентября митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная церковь 13 сентября отмечает осенний день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака. В Екатеринбурге в этот день пройдут Божественная литургия, крестный ход и парад семей.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в канун торжества, 12 сентября митрополит Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга.

Отмечается, что также 13 сентября Православная Церковь отмечает праздники Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Главным событием торжеств 13 станет Божественная литургия в Храме-на-Крови. По завершению богослужения состоится крестный ход к памятнику Петра и Февронии. У монумента пройдёт торжественная церемония, посвященная семье и её святым покровителям. После этого начнётся Парад семей от памятника в исторический сквер.

Основной день памяти святых Петра и Февронии отмечается 8 июля (он же День семьи, любви и верности), однако 13 сентября церковь вспоминает святых, поскольку в 1992 состоялось перенесение их мощей. Это празднование установлено Священным Синодом.