Стартовал 10-дневный Симеоновский крестный ход

15 сентября около 15:00 из Алапаевска стартовал Симеоновский крестный ход. За 10 дней православные верующие пройдут 180 километров.
Шествие по Старо-Верхотурскому тракту состоится в одиннадцатый раз. Участники пройдут пешком от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнёво и Меркушино. В духовную столицу Урала они прибудут 25 сентября, в день перенесения мощей святого Симеона Верхотурского.
"Сегодня участники Симеоновского крестного хода перед отправлением в 180-километровое молитвенное шествие помолились за Божественной литургией в храме святой Екатерины Алапаевска. Богослужение возглавил владыка Леонид, епископ Аргентинский и Южноамериканский. Симеоновский крестный ход выдвинулся от алапаевского Свято-Троицкого храма по пути, которым везли тела преподобномучениц Елисаветы Фёдоровны, инокини Варвары и их верных сопутников", - говорится в сообщении Екатеринбургской епархии в соцсетях.
По пути у верующих запланированы остановки и богослужения на ст. Межная 13 км, в с. Рычкова, Мугай, Махнёво, Меркушино, Усть-Салде и с. Красногорское. Судя по фотографиям, опубликованным епархией, из Алапаевска стартовали около 30 человек. Традиционно к шествию смогут присоединиться все желающие.
Напомним, что в прошлом году крестный ход длилися 19 дней и стартовал 7 сентября из Екатеринбурга.
Симеоновой тропой изначально называли 40-километровую лесную тропу от села Меркушино, где жил святой, до Тагильской слободы (ныне село Махнёво), куда он ходил на богослужения в Спасо-Преображенский храм. Она также называется малой тропой. Большой Симеоновой тропой называется 370-километровый маршрут из Екатеринбурга в Верхотурье.
Сегодня Симеоновский крестный ход – четвёртый по продолжительности в России. Его превосходят 800-километровый Большой Волжский (от истока Волги до Калязина), 600-километровый Казанский (от Ярославля до Рыбинска и обратно) и 430-километровый с Владимирской Оранской иконой Божией матери (круговой из села Оранки Нижегородской области). Однако все они проходят летом, а уральский Симеоновский – осенью.