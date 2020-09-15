Стартовал 10-дневный Симеоновский крестный ход

Судя по фотографиям, опубликованным епархией, из Алапаевска стартовали около 30 человекю. Традиционно к шествию смогут присоединиться все желающие. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

15 сентября около 15:00 из Алапаевска стартовал Симеоновский крестный ход. За 10 дней православные верующие пройдут 180 километров.

Шествие по Старо-Верхотурскому тракту состоится в одиннадцатый раз. Участники пройдут пешком от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнёво и Меркушино. В духовную столицу Урала они прибудут 25 сентября, в день перенесения мощей святого Симеона Верхотурского.

"Сегодня участники Симеоновского крестного хода перед отправлением в 180-километровое молитвенное шествие помолились за Божественной литургией в храме святой Екатерины Алапаевска. Богослужение возглавил владыка Леонид, епископ Аргентинский и Южноамериканский. Симеоновский крестный ход выдвинулся от алапаевского Свято-Троицкого храма по пути, которым везли тела преподобномучениц Елисаветы Фёдоровны, инокини Варвары и их верных сопутников", - говорится в сообщении Екатеринбургской епархии в соцсетях.

По пути у верующих запланированы остановки и богослужения на ст. Межная 13 км, в с. Рычкова, Мугай, Махнёво, Меркушино, Усть-Салде и с. Красногорское. Судя по фотографиям, опубликованным епархией, из Алапаевска стартовали около 30 человек. Традиционно к шествию смогут присоединиться все желающие.

Напомним, что в прошлом году крестный ход длилися 19 дней и стартовал 7 сентября из Екатеринбурга.