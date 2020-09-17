В Среднеуральском женском монастыре началась инвентаризация имущества

Даже после лишения сана и отлучения от церкви бывший схиигумен продолжает незаконно удерживать Среднеуральский женский монастырь. Фото: Галина Соловьёва

В захваченном отлучённым от церкви бывшим схиигуменом Сергием Среднеуральском женском монастыре началась инвентаризация имущества. Проверку проводит специально созданная епархиальная комиссия.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, комиссия по выявлению не оформленных в установленном порядке объектов недвижимости, расположенных на территории обители в Среднеуральске, создана по распоряжению митрополита Кирилла. Она приступила к работе 17 сентября.

Комиссию возглавил благочинный Монастырского церковного округа, наместник Свято-Николаевского Верхотурского монастыря игумен Иероним (Миронов). В её состав вошли советник правящего архиерея по правовым вопросам иерей Виктор Явич, монахини и представители профильных епархиальных подразделений, в том числе службы технической инвентаризации.

«Членам комиссии предстоит провести инвентаризацию имущества епархиального монастыря, выявить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости, а также проверить правила эксплуатации объектов сообразно целевому назначению согласно действующему законодательству», - говорится в сообщении митрополии.

Также комиссия проверит, используются ли монастырские постройки по целевому назначению: какие службы и подразделения размещаются в зданиях и какие функции они осуществляют. Кроме того, будет проведена проверка подключения помещений обители к инженерным сетям и коммуникациям

Сообщается, что по результатам инвентаризации комиссия подготовит опись и составит пояснительную записку с изложением ситуации и выводами.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 10 сентября епархиальный суд в ходе третьего по счёту заседания по делу лишённого сана отца Сергия принял решение отлучить схимонаха от церкви за проведение богослужений, несмотря на запрет. Сам священник на заседание не явился.

Конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» разгорелся в конце апреля. Бывший духовник обители отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия осудила деятельность священнослужителя, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако клирик продолжил свою агитацию. По делу клирика прошло два заседания Епархиального суда, на третьем суд постановил лишить его священного сана. В конце июля патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда об извержении Сергия из священного сана.

По данным Екатеринбургской епархии, даже после лишения сана и отлучения от церкви бывший схиигумен продолжает незаконно удерживать Среднеуральский женский монастырь и совершать богослужения.