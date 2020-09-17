Екатеринбургская епархия обратится в правоохранительные органы из-за недопуска в монастырь

Комиссия должна была совершить молебен в монастыре, а затем приступить к инвентаризации имущества. Фото: Лариса Хайдаршина

17 сентября утром спецкомиссию Екатеринбургской епархии не пустили на терирторию Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Готовится обращение в правоохранительные органы.

Комиссия должна была совершить молебен в монастыре, а затем приступить к инвентаризации имущества. Она создана по распоряжению митрополита Кирилла. Члены комиссии намеревались проверить, какие службы и подразделения размещаются в зданиях и какие функции они осуществляют.

"Сегодня утром Епархиальная комиссия не была допущена на территориию монастыря для проведения молебна и осуществления инвентаризации. В связи с чем Епархия намерена обратиться в правоохранительные органы", - рассказали "Облгазете" в пресс-службе Екатеринбургской митрополии.

Напомним, что 10 сентября епархиальный суд в ходе третьего по счёту заседания по делу лишённого сана отца Сергия принял решение отлучить схимонаха от церкви за проведение богослужений, несмотря на запрет. По данным Екатеринбургской епархии, даже после этого бывший духовник продолжает незаконно удерживать Среднеуральский женский монастырь и совершать богослужения.