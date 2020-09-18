Владимир Путин поздравил евреев с Новым годом - праздником Рош ха-Шана

Глава страны отметил роль еврейских религиозных организаций в социально значимых благотворительных, просветительских, патриотических проектах, а также вклад в общую борьбу с пандемией коронавируса. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. С 18 по 20 сентября в этом году они празднуют Новый год по иудейскому календарю.

Глава страны отметил роль еврейских религиозных организаций в социально значимых благотворительных, просветительских, патриотических проектах, а также вклад в общую борьбу с пандемией коронавируса. Владимир Путин пожелал евреям здоровья и успехов во всех делах и начинаниях.

"Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха‑Шана. Последователи иудаизма в нашей стране глубоко чтут бесценное историческое, духовное наследие своих предков, из поколения в поколение передают их древние, самобытные религиозные и культурные традиции. Одним из важнейших событий в жизни еврейской общины по праву считается празднование Нового года по иудейскому календарю. В эти дни принято подводить итоги пройденного пути и строить планы на будущее, заботиться о чистоте помыслов и поступков, помогать ближним", - приводит пресс-служба Кремля слова из поздравительной телеграммы Президента РФ.

Добавим, что иудейский Новый год обычно приходится на конец сентября - начало октября. Так, в прошлом году его отмечали с 29 сентября по 1 октября.

В Свердловской области до 20 сентября пройдёт V фестиваль современной еврейской культуры. Программу смотрите здесь.