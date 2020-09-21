Православные верующие отмечают Рождество Богородицы

К иконе Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья. Фото: Екатеринбургская епархия

21 сентября Русская Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый праздник в церковном новолетии, с него начинается новый церковный год.

В канун Рождества Богородицы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в столице Урала. Как и в другие богородичные праздники, священники при богослужении используют одежды голубого цвета, символизирующие в церковной традиции непорочность и чистоту.

"Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – начало всех христианских праздников. И не только потому, что он первый в церковном новолетии и с него начинается новый церковный год, но этот праздник - начало исполнения обещанного Богом спасения человеческого рода, ведь в этот день родилась Та, Которая чудесным образом подарила миру Спасителя", - напомнили в Екатеринбургской епархии.

По преданию, Дева Мария родилась в Иерусалиме в доме Иоакима и Анны, молившихся о даровании чада. Радостную весть родителям принёс архангел Гавриил и повелел назвать дочь Марией - "благодатью". С 3 до 12 лет она воспитывалась при Иерусалимском храме.

Добавим, что праздник продолжается шесть дней, с 20 по 25 сентября. Период включает предпразднство и попразднство. К иконе Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября с особой молитвой обращаются бездетные семьи о даровании чада, семейного счастья и здоровья.