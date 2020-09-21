Екатеринбургский Храм-на-Крови отметил 20-летие со дня основания

В Екатеринбурге отметили 20-летие со дня основания Храма-на-Крови. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге отметили 20-летие со дня основания Храма-на-Крови. Накануне, 20 сентября, в храме прошла Божественная литургия.

Богослужение совершили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий. Глава Екатеринбургской митрополии поздравил верующих с юбилеем основания храма, возведённого на месте мученического подвига святых Царственных страстотерпцев и их подданных.

«Этот храм — это знак нашей благодарности тем, кто пролил свою кровь за святое православие, за святую Русь. И сегодня мы являемся наследниками этого и с благодарностью к Богу принимаем это наследство и любим этот храм, эту память о тех, кто здесь 100 лет назад совершил свой мученический подвиг», — сказал владыка.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в праздничный день митрополит вручил награды причастным к основанию Храма-на-Крови. Благословенные грамоты получили первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель, который принимал ключевые решения о возведении храма и курировал ход строительства, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, исполнительный директор Фонда губернаторских программ Юрий Пинаев и другие. Медалями святых Царственных страстотерпцев наградили 25 сотрудников храма и центра «Царский».

После богослужения на площади перед храмом состоялся праздничный концерт.

Напомним, Храм-на-Крови был построен на месте мученической смерти императора Николая II, его Августейшей семьи, их спутников и друзей. В апреле 2000 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий совершил на месте строительства храма панихиду по Царской семье и молебен на начало строительства храма. 23 сентября того же года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил закладку памятной капсулы в фундамент будущего храма. Строительство было завершено в 2003 году. 16 июля 2003 года верхний храм был освящён в честь Всех святых.

К 15-летию с момента открытия и освящения главной святыни Среднего Урала «Областная газета» пообщалась с главным архитектором храма Григорием Мазаевым. Он рассказал подробности о проектировании и строительстве объекта.