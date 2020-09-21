Фото: Павел Ворожцов

В воскресенье Храм-на-Крови отметил 20-летие. Эта святыня, построенная на месте бывшего дома Ипатьева, где большевики в июле 1918 года расстреляли царскую семью, стала местом паломничества не только россиян, но и жителей других стран мира. В канун круглой даты митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл в Храме-на-Крови праздничное богослужение и вручил строителям собора церковные награды.

История появления

Идея строительства храма на месте гибели царской семьи принадлежала архиепископу Свердловскому и Верхотурскому Мелхиседеку. Ещё в 1990 году участок земли, на котором сейчас стоит Храм-на-Крови, был передан Екатеринбургской епархии для установки на его месте памятного символа. Сначала это был деревянный крест, потом металлический, и лишь спустя десять лет на этом месте начали возводить собор. Строителем храма стал на тот момент главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев, который по иронии судьбы в 1977 году возглавил работу по сносу дома Ипатьева.

– Храм я однажды показал герцогу Майклу Кентскому, двоюродному брату британской королевы, – рассказывает Григорий Мазаев. – И он ему понравился. Храм стал важной частью церковной жизни России. Когда я бываю за границей, и меня спрашивают, откуда я приехал, то я говорю – с Урала. Иностранцы плохо представляют, где это, но когда рассказываешь им, что из Екатеринбурга, они сразу вспоминают, что именно здесь убили царскую семью. Весь мир знает Екатеринбург по этому факту.

Строительство храма-памятника во имя Царственных страстотерпцев началось спустя ровно месяц после канонизации Русской Православной Церковью царской семьи. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заложил в основание храма капсулу с памятной грамотой об освящении места строительства. Строительство продолжалось три года. Оно велось за счёт спонсоров — в общей сложности на возведение собора было потрачено 11 миллионов долларов. Не обошлось и без инцидентов: при постройке Храма-на-Крови погибли двое рабочих и более десятка травмировались.

– Сегодня Храм-на-Крови – одно из популярных мест Екатеринбурга, добавляет Григорий Мазаев. – Я столько раз там наблюдал свадьбы, которые фотографируются на лесенках – народ воспринимает их как ступеньки памятника, даже не думая, что они символизируют трагический путь Романовых. Через 4 года после строительства храма я прогуливался по улице Толмачёва с экс-министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александром Харловым, и он меня спросил, помню ли я, как храм стоял в лесах? Я сказал: «Нет, не помню». Он тоже не вспомнил и отметил, что у него такое впечатление, будто храм был здесь всегда. А это значит, что он попал туда, куда нужно.

Дом для верующих

Изначально храм планировался однокупольным, построенном в русском стиле, но в 1998 году проект полностью поменяли, и собор приобрёл существующие черты – пять куполов и неовизантийский стиль. Под его сводами находится несколько святынь: рака преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей из Серафимо-Дивеевского монастыря, икона Божией Матери «Троеручица», принадлежавшая царской семье, и икона святых Царственных страстотерпцев, написанная на Афоне. А по соседству с ней – ещё один образ святых Царственных страстотерпцев, подаренный Екатеринбургской митрополии лётчиками-космонавтами Юрием Лончаковым и мэром Звёздного городка Валерием Токаревым в 2013 году. Икона пробыла в космосе 15 суток, сделав 240 витков вокруг Земли.

– Это знак нашей благодарности тем, кто пролил свою кровь за святое православие, за святую Русь, – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на праздничном богослужении по поводу 20-летия Храма-на-Крови. – Сегодня мы являемся наследниками этого и с благодарностью к Богу принимаем это наследство и любим этот храм, эту память о тех, кто здесь 100 лет назад совершил свой мученический подвиг.

После богослужения митрополит Кирилл наградил первостроителей Храма-на-Крови благословенными грамотами. В их числе оказался бывший мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. 16 июля 2003 года он присутствовал на торжественном открытии Храма-на-Крови вместе с другим сенатором, в прошлом губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, великой княгиней Марией Владимировной Романовой, народными артистами России Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием.

Высота Храма-на-Крови составляет 58 метров, его площадь – 3152 квадратных метра. В храме могут одновременно находиться около 2000 человек. Фото: Павел Ворожцов

Чтобы уральцы не забывали о трагедии Романовых, перед входом в Храм-на-Крови установили памятник царской семье, на которой они изображены за несколько минут до расстрела. К памятнику ведёт лестница из 23 ступеней, которые по замыслу автора скульптуры Константина Грюнберга символизируют 23 ступени в доме Ипатьева. Правда, по замечанию историков, ступеней в доме Ипатьева было 19, а не 23. Да и сама архитектурная концепция памятника вызвала множество нареканий: царская семья изображена на нём с нательными крестами поверх одежды и в мятежном, а не смиренном виде.

Спустя несколько лет после окончания строительства Храма-на-Крови по соседству с ним возвели культурно-просветительский центр «Царский», который в 2010 году освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Этот центр стал местом притяжения: там находятся церковная библиотека, выставочные залы и региональное отделение Императорского православного Палестинского общества. А при соборе действуют воскресная школа, детский фольклорный ансамбль «Сылышки», детская архиерейская певческая школа «Октоих», казачий кадетский класс и молодёжный клуб. В них занимаются несколько сотен верующих со всей области.

Богослужения в Храме-на-Крови стали проводиться сразу после его закладки. Фото: Алексей Кунилов

– За годы, что стоит Храм-на-Крови, в его стенах сложилась особая атмосфера, которая привлекает людей со всего города, – рассказал прихожанин Храма-на-Крови Иван Игнатенко. – Многие, кто регулярно посещает богослужения в соборе, уже давно стали одной большой семьёй. Наши дети занимаются в воскресной школе, а взрослые изучают Библию на катехизаторских курсах. Мы вместе проводим время и выезжаем с другими прихожанами на природу, сплавляемся по рекам и ходим в турпоходы. Я не представляю свою жизнь без Храма-на-Крови, как и десятки других прихожан, – он стал для нас вторым домом, куда мы спешим каждые выходные.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».