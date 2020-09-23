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Общество / Религия
23 сентября 2020, 10:03

Монастырь Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме отмечает 20-летие со дня основания

Ганина Яма

Сегодня отмечается 20-летие со дня основания монастыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Фото: Александр Зайцев.

Сегодня, 23 сентября, отмечается 20-летие со дня основания монастыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. По этому поводу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершает Божественную литургию в обители.

В преддверии празднования юбилея в экспозиционно-выставочном центре монастыря открылись две фотовыставки — «Августейшие фотолюбители» и «Царская обитель через призму прошлого», сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Напомним, ровно 20 лет назад, 23 сентября 2000 года, Святейший Патриарх Алексий II посетил урочище Ганина Яма и благословил строительство мужского монастыря Святых Царственных страстотерпцев на месте уничтожения останков членов Царской семьи. Патриарх поставил свою подпись на генеральном плане монастыря, на котором значился только один храм и один братский корпус. Позже стало ясно: живой интерес к святому месту настолько велик, что одного храма мало. Сейчас на Ганиной Яме действует семь храмов.

23 сентября также была совершена закладка памятной капсулы в фундамент будущего Храма-на-Крови. Празднование его юбилея началось, в воскресенье, 20 сентября. К этому событию «Областная газета» подготовила материал, в котором рассказала историю появления главной святыни Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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