Обитель на Ганиной Яме отметила 20-летие со дня основания

После восстановления внешний и внутренний облик Царского храма практически не изменился. Фото: Павел Ворожцов

23 сентября 2000 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита на Средний Урал благословил создание монашеской обители на месте, куда в июле 1918 года были сброшены тела убитых членов царской семьи Николая II. Так на окраине Екатеринбурга появился монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, ставший известным на весь мир.

Хроники обители

Паломники в урочище Ганина Яма появились ещё летом 1991 года. На старом руднике по благословению архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека они установили посреди леса деревянный крест в память о царской семье и стали совершать там регулярные богослужения. Через семь лет у шахты № 7, где геолог Анатолий Верховский обнаружил кострище с останками Николая II и его близких, поставили уже металлический крест. С того времени идея строительства монастыря на этом месте стала обретать реальные черты.

Впервые об этом в открытую заговорил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, ныне митрополит Ташкентский и Узбекистанский, который 1 октября 2000 года заложил камень в основание будущего монастыря.

– На Ганиной Яме произошло великое злодеяние, и здесь же должно начаться возрождение России на основе православной веры, – отметил тогда архиепископ Викентий. – Поэтому комплекс строится в самых лучших русских традициях – из дерева, как это было в древности, когда православие только зарождалось.

Как многие благие дела, строительство обители шло очень быстро. Большую часть денег выделили уральские меценаты, прежде всего генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Через две недели после закладки монастыря были возведены две кельи для монахов, к концу декабря — храм святых Царственных страстотерпцев, который в народе нарекли Царским. Тогда же наместником мужского монастыря назначили иеромонаха Доната (Малкова).

В течение следующих трёх лет в обители появились ещё 6 храмов — во имя преподобного Серафима Саровского, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, праведного Иова Многострадального, в честь Иверской иконы Божией Матери и иконы Божьей Матери «Державная». Всего в монастыре построили 7 церквей по числу убитых членов царской семьи. Вместе с ними возвели колокольню, административный и братский корпуса, трапезную и гостиницу для паломников на 150 мест.

Архитектурный облик монастыря довольно разнообразен. Самый высокий храм в обители — Державный, его высота составляет около 48 метров. Самый необычный — храм преподобного Сергия Радонежского. Он состоит из нескольких ярусов, что нехарактерно для русского православного зодчества. Самый символичный — Свято-Николаевский храм. При высоте 17 метров его венчают 17 куполов, и это неслучайно: именно 17 июля 1918 года большевики расстреляли царскую семью в Ипатьевском доме.

Хватает символизма и в названиях храмов. Все святые, в честь которых они освящены, издревле почитались среди русских царей, как, например, Сергий Радонежский. Святыни монастыря тоже не так просты, как может показаться на первый взгляд, и овеяны монастырскими легендами. В обители хранится икона Николая Чудотворца, небесного покровителя Николая II, якобы принадлежавшая лично ему. Монахи про неё рассказывают, что последний русский царь незадолго до своей гибели незаметно передал этот образ двум монахиням Ново-Тихвинского женского монастыря. Одна из них в середине прошлого века вручила эту икону священнику из Свердловска, а он в 2002 году отдал её в монастырь. Конечно, правдоподобность этой истории может вызвать сомнения у скептиков, но легенда бытует.

Ежегодно монастырь на Ганиной Яме посещают порядка 300 тысяч паломников из России, ближнего и дальнего зарубежья. Среди них можно встретить как жителей Белоруссии, так и русских переселенцев из Австралии — все приезжают поклониться царской семье. Оклады икон в обители усыпаны золотыми и серебряными украшениями, а уральский бард Александр Новиков и вовсе подарил Царскому храму комплект из восьми колоколов.

Бронзовый бюст Николая II подарили монастырю в 2008 году паломники из Киева: в Украине царскую семью почитают не меньше, чем в России. Фото: Павел Ворожцов

Символ возрождения

Современную историю России уже невозможно представить без монастыря на Ганиной Яме. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал обитель не менее четырёх раз: в 2001 году, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, в 2010, 2013 и 2018 годах. В последний визит на Средний Урал, спустя век после расстрела царской семьи, предстоятель Русской Православной Церкви возглавил 100-тысячный крестный ход до Ганиной Ямы от екатеринбургского Храма-на-Крови.

– С радостным чувством прошёл я этим скорбным путём вместе со всеми вами в день, когда мы вспоминаем и празднуем трагическое событие — празднуем, потому что через это событие царская семья и была причислена к лику святых, – отметил по завершении крестного хода патриарх Кирилл. – И верим, что сегодня она, семья Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой молитве и в этом шествии. Вознося молитву святым угодникам Божиим, мы просим их быть предстателями пред Богом за землю нашу Русскую, за народ наш, за Церковь нашу, дабы Господь оградил Отечество наше, и народ, и Церковь от всякой смуты, от разделений, расколов, от всякой человеческой неправды, дабы хранить нам истину веры и благочестие нашего народа.

Но через несколько месяцев в Царском храме случился пожар. В ночь с 3 на 4 октября его поджёг 20-летний житель Екатеринбурга. Огонь повредил иконостас и малый купол церкви на площади 70 квадратных метров. Ущерб составил порядка 10 миллионов рублей, но мужчина, мотив которого остался неизвестен, отделался лишь двумя годами условно. Вместо ремонта храма его решили разобрать по брёвнам, чтобы вся постройка не пропиталась гарью.

Возведение новой церкви закончилось в середине 2020 года. 23 сентября митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил Царский храм во второй раз. С его закладки прошло 20 лет — за это время монастырь на Ганиной Яме стал визитной карточкой Свердловской области, о которой знает весь мир. Обитель начиналась с одного монаха, а сейчас их число составляет более 30 человек, не считая насельников и трудников. По первоначальному проекту посреди леса должен был стоять один храм и пара келий, но монастырь разросся и окреп, став для большинства православных верующих символом возрождения страны.

– Поэтому помолимся сегодня в этом освящённом вновь храме Господу Богу нашему, дабы он благословил миром и благоденствием нашу русскую землю, – подчеркнул митрополит Кирилл после богослужения в Царском храме. – Чтобы он давал нам правильную и благочестивую жизнь, и чтобы всегда были люди, которые всем сердцем, всей душой молились Богу, и эта молитва охраняла бы весь человеческий род от разных бед и напастей, которыми так он полон, особенно сегодня.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».