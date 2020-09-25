10-дневный Симеоновский крестный ход завершился в Верхотурье

Накануне крестоходцы преодолели последний участок в 30 км. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В канун праздннования Дня перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского в духовную столицу Урала прибыли участники крестного хода. За 10 дней паломники прошли около 180 километров.

Шествие стартовало 15 сентября из Алапаевска. Маршрут проходил по Старо-Верхотурскому тракту через сёла Рычково, Махнёво и Меркушино. Таким образом, Симеоновский крестный ход прошёл по трём епархиям: Алапаевской, Серовской и Екатеринбургской.

Известно, что участниками стали около 70 человек, в том числе паломники из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Перми, Ижевска, Марий Эл, Татарстана. Накануне крестоходцы преодолели последний участок в 30 км. Они вышли из села Красная Горка и к вечернему богослужению прибыли в Свято-Николаевский монастырь.

"Крестный ход, который шёл 105 лет назад, нёс две больших иконы – великомученицы Екатерины и праведного Симеона. И мы, повторяя этот ход, тоже несём эти иконы. Крестный ход, начавшись с Божественной литургией в храме святой Екатерины в Алапаевске, подходил к концу молебном в приделе святой Екатерины перед последним 30-километровым переходом. А закончился этот переход и крестный ход праздником в честь святого праведного Симеона", - приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии слова организатора молитвенного шествия, исполнительного директора Уральского православного патриотического общества во имя Николая Чудотворца Олега Морозова.

Сегодня в Верхотурье пройдут праздничные мероприятия в честь святого Симеона. Программу бгослужений можно посмотреть здесь.В духовной столице Урала ждут министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Ожидается, что он посетит Свято-Николаевский мужской монастырь, а затем откроет центральную городскую площадь после реконструкции.

Добавим, что для паломников 25 сентября организуют бесплатный проезд в поезде до Екатеринбурга.