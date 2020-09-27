Православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Сегодня, 27 сентября, Православная Церковь отмечает праздник Воздвижения Креста Господня. Это второй из двенадцати величайших праздников годового цикла в новом церковном году.

Этот день Церковь чтит с 335 года, когда был освящён воздвигнутый в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова, включавшего в себя и Гроб Господень, и Голгофу. При этом, само обретение и воздвижение Креста произошло за девять лет до этого.

"Равноапостольная царица Елена, мать равноапостольного императора Константина, разыскала в Иерусалиме под языческим капищем Голгофу и Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос, и Крест был торжественно обретён и поднят святителем Макарием, императором Иерусалимским", ‒ сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Добавим, накануне празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе. По традиции из алтаря под пение молитв был вынесен Крест с распятием. Позже архипастырь, священство и все молящиеся приложились ко святыне.

Сегодня архиерейская Божественная литургия совершается в Крестовоздвиженском храме города Нижние Серги.

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