На Среднем Урале впервые выставили мощи священномученика Александра Адрианова

После общенародного поклонения мощи священномученника впервые выставлены для почитания. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В серовском соборе состоялось общенародное поклонение обретённым мощам священномученика Александра Адрианова. До 24 ноября мощи пробудут Спасо-Преображенском соборе, а с 25 ноября будут пребывать в Нижней Туре.

Напомним, что останки святого были обнаружены год назад рядом с храмом Трёх святителей в Нижней Туре. Комиссия по канонизации святых искала родственников Александра Адрианова, чтобы подтвердить их подлинность. В марте 2018 года священника причислили к лику святых, он стал новым небесным покровителем Екатеринбургской митрополии.

После общенародного поклонения мощи священномученника впервые выставлены для почитания.

Данные об отце Александре Адрианове собирались несколько лет. Удалось выяснить, что он родился в 1858 году в Нижнетуринском заводе (Нижняя Тура) в семье священника и с детства хотел пойти по стопам отца. После окончания семинарии он был рукоположен в чин иерея и всю оставшуюся жизнь, 24 года, служил в Нижнетуринском Трёхсвятительском храме. За годы службы он построил несколько храмов. Известно, что у батюшки с супругой Александрой (венчались в Меркушино) было трое детей: Сергей, Александр и Анна. Судьбы внуков, правнуков и других потомков не известны.

8 (21) ноября 1918 года, в праздник Собора Архистратига Божия Михаила Александр Адрианов был арестован во время литургии. 12 (25) ноября священник был замучен красными на станции Выя. В этот день отмечается память священномученика.