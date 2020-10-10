Пригородный поезд Екатеринбург - Алапаевск выходит на "Императорский маршрут"

Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга состоялась презентация брендированного вагона. Фото: Павел Ворожцов

Из Екатеринбурга до Алапаевска в рамках проекта "Императорский маршрут" запустят брендированный вагон, посвящённый 300-летней истории Дома Романовых. Со следующей недели вагон будет ходить в составе обычной пригородной электрички, а уже с 1 января его запустят как самостоятельный туристический маршрут.

Напомним, что Свердловская область является участником историко-культурного проекта «Императорский маршрут» с 2018 года. Одним из объектов, который включён в маршрут на территории нашего региона - музей «Напольная школа в городе Алапаевске». Сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга состоялась презентация брендированного вагона.

- Путь императорской семьи на Урале был очень горьким и трагичным, как и для очень многих людей, - напомнил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, - В Алапаевске погибла Елизавета Фёдоровна, здесь вся семья императора Николая II. Этот маршрут тоже идёт по очень трагическим местам. Радуемся, что есть возможность посещать святые места. Надеемся, что, окунаясь в эту атмосферу, в благородство людей, православных верующих представителей императорской семьи, их сила духа обернётся и в нашу сегодняшнюю жизнь, в правильное отношение к ним, к Отечеству. И мы всё-таки перестанем занимать разные стороны баррикад в противоборствах, которые сегодня очень частно возникают.

Анна Громова вручила владыке Кириллу, членам свердловского правительства, руководителям музеев и благотворителям почётный знак "Императорского маршрута". Фото: Павел Ворожцов

Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, областные власти на протяжении многих лет занимаются развитием отечественного туризма:

- "Императорский маршрут" - очень важная вещь, которая привлекает людей и воспитывает их. Мы очень плохо знаем свою историю, и этот маршрут предназначен для восполнения этих самых пробелов.

Анна Громова, председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» отметила, что выбор железнодорожного транспорта для "Императорского маршрута" не случаен:

- Он имеет колоссальные возможности приближения исторической науки до потребителей. Важно, что этими потребителями, в том числе могут быть школьники, потому что данный вид транспорта является наиболее безопасным. В данном вагоне прекрасная мультимедийная составляющая: и фильмы, и мультфильмы, и хроники, и описание предметов. Это один из способов приобщения детей к истории, - пояснила она.

Презентация брендированного вагона состоялась в рамках культурно-просветительских мероприятий памяти великой княгини Елизаветы Фёдоровны и представителей Российского Императорского Дома, убитых на Урале в 1918-1919 годах.

Цены на билеты в таком вагоне пока обещают не поднимать. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов