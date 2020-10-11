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11 октября 2020, 12:58

Православные верующие отмечают день обретения мощей княгини Елисаветы Романовой

Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Русская Православная Церковь 11 октября отмечает день обретения мощей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Романовой. 102 года назад в этот день из заброшенной шахты под Алапаевском извлекли останки Алапаевских мучеников: преподобномучениц Елисаветы и инокини Варвары, Великого князя Сергея Михайловича и его секретаря Феодора Михайловича Ремеза, Великих князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей и князя Владимира Палея.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в канун торжества митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Гедеон, викарий Киевской епархии,  совершили всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Архипастырям сослужили секретарь епархиального управления Екатеринбургской епархии иеромонах Кирилл (Корытко), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора митрофорный протоиерей Николай Малета, духовенство Свято-Троицкого собора и клирики митрополии.

Добавим, что празднование обретения мощей Великой княгини Елисаветы Романовой установлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Памятная дата – 11 октября – с 2017 года внесена в церковный мясецеслов. В том же году состоялось первое общецерковное празднование.

Областная газета Свердловской области

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Православные верующие отмечают день обретения мощей княгини Елисаветы Романовой