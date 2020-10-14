В Екатеринбургской епархии назвали фантазиями заявление отца Сергия о сносе Среднеуральского монастыря

В Екатеринбургской епархии назвали фантазиями заявление отца Сергия о сносе Среднеуральского монастыря. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбургской епархии прокомментировали заявление бывшего схимонаха Сергия о якобы имеющихся у РПЦ планах по сносу зданий Среднеуральского женского монастыря. Это сообщение назвали провокационным.

«Болезненные фантазии окружения бывшего схимонаха Сергия давно уже перешли всякие пределы», - сказали «Областной газете» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой отец Сергий говорит о том, что Екатеринбургская митрополия якобы обращается в правительство Свердловской области с просьбами снести строения обители.

Напомним, в сентябре в Среднеуральском женском монастыре началась инвентаризация имущества. Проверку организовала специально созданная епархиальная комиссия, цель которой — обнаружить не оформленные в установленном порядке объекты недвижимости, расположенные на территории обители. В настоящее время юридический отдел епархии продолжает заниматься оформлением строений.