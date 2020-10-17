Бывший схимонах Сергий обратился к Евгению Куйвашеву

Бывший схимонах позвал главу региона посетить Среднеуральский женский монастырь. Фото: скриншот видеообращения

Отлучённый от церкви отец Сергий записал видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Бывший схимонах позвал главу региона посетить Среднеуральский женский монастырь.

Обращение отца Сергия (Николая Романова) опубликовано на YouTube-канале «Всеволод Могучев».

«Прошу Евгения Владимировича, губернатора Свердловской области принять моё приглашение о посещении монастыря «Спорительница хлебов» для личного ознакомления с жизнедеятельностью насельниц монастыря и для ознакомления с общеобразовательным процессом»,— говорится в обращении бывшего клирика.

Экс-схимонах также отметил, что с 2007 по 2020 год учёбу при монастыре прошли 136 человек, из них 34 получили высшее образование, девять человек закончили духовную семинарию, а остальные получили средне специальное образование. Также в монастырь регулярно приезжают до 15 врачей разной специальности для осмотра насельниц.

«В течение 13 лет претензий по поводу обучения детей к монастырю не было», - заявил бывший священник, добавив, что в настоящее время опекаемые дети в монастыре не проживают, «а остальные находятся с родителями, либо с согласия законных представителей при наличии соответствующих документов». При этом дети регулярно выезжают с родителями домой.

Напомним, конфликт вокруг Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» разгорелся в конце апреля. Бывший духовник обители отец Сергий выступил с проповедью, в которой сравнил ситуацию с коронавирусом с гонениями на церковь в период советской власти, и призвал верующих нарушать режим самоизоляции. Екатеринбургская епархия осудила деятельность священнослужителя, запретила ему проповедовать и выступать в публичном пространстве. Однако клирик продолжил свою агитацию.

3 июля Епархиальный суд признал клирика виновным «в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов». В конце того же месяца Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окончательно лишил отца Сергия церковного сана. Кроме того, 10 сентября церковный суд отлучил отца Сергия от церкви (теперь это решение должен утвердить патриарх Кирилл).

В начале октября стало известно, что Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре и халатного исполнения обязанностей должностными лицами системы профилактики..