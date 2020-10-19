Патриарх Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви

Третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова), который был извержён из сана за нарушение церковных канонов, монашеских обетов и священнической присяги, состоялось 10 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил отлучение отца Сергия от церкви. Соответствующее решение было принято церковным судом Екатеринбургской епархии.

Об утверждении соответствующего решения сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Напомним, последнее, третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова), который был извержён из сана за нарушение церковных канонов, монашеских обетов и священнической присяги, состоялось 10 сентября. Отец Сергий вновь не явился на него, в связи с чем было принято решение об отлучении его от церкви.

Как ранее сообщала "Областная газета", 7 сентября бывшего схиигумена вызвали на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов. Епархиальный суд подготовил к нему 22 вопроса. На суд также были вызваны клирики, которые продолжали сослужение уже лишённому сана схимонаху Сергию. По итогам заседания они были лишены церковного сана.

Поскольку сам опальный священник на епархиальный суд не явился, рассмотрение было перенесено на 9 сентября. Отмечалось при этом, что если схимонах не явится и во второй раз, то его судьба решится на третьем заседании, после которого будет принято окончательное решение об отлучении от церкви. На второе заседание отец Сергий также не явился.