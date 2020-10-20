В Екатеринбург прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Святыня прибудет в Храм-на-Крови из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбург будет принесён ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня прибудет в Храм-на-Крови из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы, будет пребывать на Урале с 29 октября по 5 ноября.

Пояс Пресвятой Богородицы был привезён в Россию в 2011 году. Святыня посетила 14 городов. За всё время ей поклонились более трёх миллионов паломников. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей: считается, что Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

В 2011 году, к 200-летию Казанского кафедрального собора, частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.

Встреча святыни в Екатеринбурге состоится в Храме-Памятнике на Крови 29 октября в 8:30.