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Общество / Религия
20 октября 2020, 15:32

В Екатеринбург прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Пояс Пресвятой Богородицы

Святыня прибудет в Храм-на-Крови из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбург будет принесён ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня прибудет в Храм-на-Крови из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы, будет пребывать на Урале с 29 октября по 5 ноября.

Пояс Пресвятой Богородицы был привезён в Россию в 2011 году. Святыня посетила 14 городов. За всё время ей поклонились более трёх миллионов паломников. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей: считается, что Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

В 2011 году, к 200-летию Казанского кафедрального собора, частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.

Встреча святыни в Екатеринбурге состоится в Храме-Памятнике на Крови 29 октября в 8:30.

Областная газета Свердловской области

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