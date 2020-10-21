Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

Димитрий Смирнов ушёл из жизни в возрасте 69 лет. Фото: Павел Ворожцов.

Умер почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он ушёл из жизни в возрасте 69 лет.

О кончине священнослужителя в своём Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский. "Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию", - написал он.

Фото: Telegram-канал Василия Рулинского

В конце сентября Димитрий Смирнов в тяжёлом состоянии был доставлен в одну из московских клиник. Причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания. До этого священник переболел коронавирусом, сообщала ранее "Российская газета".

Протоиерей Димитрий Смирнов родился в Москве в 1951 году. После окончания педагогического института поступил в Московскую духовную семинарию, а позднее и в Московскую духовную академию. В 1979 году был рукоположен в сан иерея. Служил в столичных храмах. В 2003 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назначил его председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями. В 2013 году отца Димитрия освободили от этой должности и назначили председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Напомним, год назад в "Областной газете" вышел материал под заголовком "Правила воспитания от священника Димитрия Смирнова". Главный совет по воспитанию детей, который священник дал уральцам, - это семейное обучение. "Дети с домашним образованием умны, креативны, умеют учиться и не имеют пороков, в отличие от сверстников из школьной среды", - считал протоиерей.