На Урале от вирусной пневмонии скончался настоятель одного из храмов

Ирей Леонид Огнётов умер на 60-м году жизни от осложнений, вызванных вирусной пневмонией. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Свердловской области скончался настоятель храма Казанской Божьей Матери в посёлке Шабровский. Иерей Леонид Огнётов умер на 60-м году жизни от осложнений, вызванных вирусной пневмонией.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, священник ушёл из жизни за месяц до юбилея. Леонид Огнётов родился в Двуреченске, затем жил, учился и работал в Свердловске. Священнослужителем он стал в 46 лет: в 2006 году был рукоположен в иереи архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием.

Все эти годы он нёс послушание настоятеля прихода Казанской иконы Божией Матери в Шабрах. Кроме того, с 2006 по 2015 годы, батюшка окормлял приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Большое Седельниково.

Напомним, ранее 21 октября скончался почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он ушёл из жизни в возрасте 69 лет.