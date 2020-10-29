На Урале отменили крестный ход 4 ноября

Православные верующие отмечают 4 ноября праздник Казанской иконы Божией Матери. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Традиционный крестный ход 4 ноября в Екатеринбурге решили отменить. В этот день православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, от молитвенного шествия решено отказаться в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. При этом во всех храмах митрополии 4 ноября пройдут праздничные богослужения. В этот день будет совершаться Божественная литургия с молебном Казанской иконе Божией Матери.

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.

Празднование установлено в 1649 году. Эта икона остаётся особо почитаемой православными верующими.

Напомним, как сообщала «Областная газета», сегодня в Храме-на-Крови в Екатеринбурге состоялась встреча ковчега с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня прибыла из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Святыня пробудет в уральской столице до 5 ноября.