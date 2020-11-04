Православные верующие на Среднем Урале отмечают праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы

В храмах совершится праздничная Божественная литургия с молебном иконе Божией Матери, однако из-за коронавируса был отменён традиционный крестный ход. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

На приходах Екатеринбургской епархии 4 ноября православные верующие отметят праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В храмах совершится праздничная Божественная литургия с молебном иконе Божией Матери, однако из-за коронавируса был отменён традиционный крестный ход.

В Екатеринбургской митрополии действуют 13 храмов Казанской иконы Божией Матери, три Казанских придела в храмах, храм в монастыре "Спорительница хлебов" и приход в Новоуральске, а также Казанский мужской монастырь в Нижнем Тагиле. По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, богослужение в Свято-Троицком соборе проведёт его настоятель - митрофорный протоиерей Николай Малета.

Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы неразрывно связан с избавлением Москвы и всей страны от нашествия поляков в 1612 году. В конце ХVI и начале ХVII веков Россия подверглась нападению польских войск, презиравших православную веру. Обманом им удалось захватить Москву, однако по призыву Святейшего Патриарха Ермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, в России также отмечается День народного единства. Жителей Свердловской области поздравил с праздником губернатор региона Евгений Куйвашев.