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Общество / Религия
7 ноября 2020, 10:14

Для православных верующих наступила Димитриевская родительская суббота

В этот день принято поминать усопших родственников.

В этот день принято поминать усопших родственников. Фото: ресс-служба Екатеринбургской епархии

Православная Церковь 7 ноября отмечает Димитриевскую родительскую субботу. В этот день принято поминать усопших родственников.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, Димитриевская родительская суббота отмечается в ближайшую субботу перед днём памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

Дата была установлена великим князем Димитрием Донским после битвы на Куликовом поле и первоначально, поминовение в этот день совершалось по всем воинам, павшим в том сражении. Однако в дальнейшем Димитриевская суббота стала днём заупокойного поминовения всех усопших православных христиан. Со временем, частный родительский день стал на Руси вселенским днём поминовения. По традиции, в этот день в храмах совершали заупокойные богослужения.

Как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ умерших христиан, преимущественно родителей.

В Димитриевскую родительскую субботу принято посещать могилы почивших родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, а также устраивают поминальные трапезы. В качестве пожертвования в храм принято приносить продукты, как правило хлеб, сладости, фрукты и овощи. Также можно приносить муку для просфор, кагор для совершения литургии, свечи и масло для лампад. Не положено приносить мясные продукты или крепкие спиртные напитки.

Если нет возможности в эти дни посетить храм или кладбище, дозволяется помолиться об упокоении почивших родственников в домашней молитве. 

Областная газета Свердловской области

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