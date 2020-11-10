Уникальную выставку о Церкви в годы Великой Отечественной войны представили в Екатеринбурге

Выставка повествует о наиболее значимых страницах истории РПЦ в период Великой Отечественной войны. Фото: Галина Соловьева

В екатеринбургском культурно-выставочном центре «Царский» представили международную экспозицию архивных документов и фотографий, посвящённых Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. На выставке собрано более 100 экспонатов из 17 архивных и духовно-просветительских организаций Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тобольска, Ульяновска, Челябинска, Кунгура и Перми.

Экспозиция рассказывает о роли РПЦ в духовной и материальной поддержке бойцов Красной Армии и тружеников тыла на всей территории России. Экспонаты подтверждают важный вклад священнослужителей в борьбу за Великую Победу. Один из ключевых документов выставки – обращение местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского), сделанное им в первый день войны 22 июня 1941 года. В нём владыка призвал всех православных встать на защиту Родины от фашистов.

Документы для экспозиции предоставили не только архивные организации, но и Ново-Тихвинский женский монастырь. Фото: Галина Соловьева

– Если учесть ту ситуацию, в которой наша церковь оказалась перед войной, то она была буквально закатана в асфальт новой богоборческой властью, – отметил на открытии выставки руководитель отдела Екатеринбургской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло. – Несмотря на эту боль и утраты, верующее население чётко разделяло два понятия — власть и Родину. Поэтому первым, кто выступил с призывом о защите Отечества, был не Сталин, а будущий Патриарх Сергий. Мы рады, что эта тема сейчас поднимается, потому что в советское время она была не очень популярной. А сегодня, благодаря историкам и архивистам, мы можем получить малоизвестные документы и ознакомиться с ними.

Патриотическая позиция священников объединяла людей в борьбе с врагом под знаменем веры. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский) все дни блокады северной столицы оставался со своей паствой. Своими проповедями владыка вливал в души ленинградцев мужество и надежду. Церковь несла потери вместе со всеми жителями осаждённого города: из 50 священнослужителей около 20 умерло от голода.

– Церковь не только вдохновляла, подбадривала и утешала, но и помогала фронту денежными средствами, – подчеркнула министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – За годы войны она собрала свыше 300 миллионов рублей пожертвований, которые были переданы в Фонд обороны и потрачены на формирование танковой колонны имени Дмитрия Донского, эскадрильи истребителей имени Александра Невского и на другие нужды армии. Очень важным является и то, что очень многие священники уходили на фронт и участвовали в кровопролитных сражениях.

Экскурсию по выставке провёл главный археограф Государственного архива административных органов Свердловской области Илья Демаков. Фото: Галина Соловьева

Например, священник церкви Берёзовского завода Михаил Кукарин, осуждённый в 1930-е годы на пять лет за «произношение антисоветских проповедей и чтение антисоветской листовки в церкви», ушёл на войну в январе 1942 года. В составе 44-й стрелковой бригады он воевал на Ленинградском фронте. Спустя два года получил тяжёлое ранение и был демобилизован. В апреле 1945 года епископ Свердловский и Челябинский Товий (Остроумов) назначил Михаила Ивановича священником храма во имя Святой Марии Магдалины в селе Большая Лая, а позднее он служил в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Свердловске.

Справка о ранении и послужной список протоиерея Михаила Кукарина из Берёзовского, который самоотверженно воевал на Ленинградском фронте. Фото: Галина Соловьева

– В Великой Отечественной войне сражался весь народ. Немалую роль в общую борьбу внесла наша Церковь, служители и чада которой героически сражались на фронте, в антифашистском подполье и партизанских отрядах, трудились в тылу, делом и словом приближая Победу, – сказал начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин. – Благодаря документам, переданным нам коллегами из федеральных и государственных архивных учреждений России и Белоруссии, мы имеем возможность показать уральцам ту часть истории, что не хранится в уральских архивах просто в силу того, что географически мы живем на территории, которая никогда не была оккупирована врагом.