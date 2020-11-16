На Урале открылась выставка ко дню рождения Великой княгини Ольги

Выставка открылась 16 ноября, в день рождения Великой княгиги Ольги Николаевны Романовой. Фото: Екатеринбургская епархия

На Среднем Урале открылась выставка посвящённая дню рождения Великой княгини Ольги. Экспозиция начала свою работу в выставочном центре монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, выставка под названием «Наш плавучий дом», приурочена к 125-летию со дня рождения Великой княжны Ольги Николаевны и 125-й годовщине спуска на воду Императорской яхты «Штандарт».

Яхта «Штандарт» была изготовлена в 1895 году по заказу императора Александра III. Плавать на ней пришлось его сыну – императору Николаю II, у которого в тот же год появилась на свет первая дочь Ольга. В своих дневниковых записях княгиня назвала яхту «Наш плавучий дом».

Выставка открылась 16 ноября, в день рождения Великой княгини Ольги Николаевны Романовой. Посетителям экспозиции будут представлены редкие фотографии Царской семьи на яхте, которые были раскрашены в цветной палитре известным колористом Ольгой Ширниной. Кроме того, посетителям покажут уникальные документы и предметы, связанные с Императорской яхтой «Штандарт» и историей Августейшего дома.