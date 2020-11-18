Уральские буддисты отказываются покидать гору Качканар

Соглашение между буддистами и «ЕвразХолдингом» было подписано в октябре прошлого года. Фото: Павел Ворожцов

Уральские буддисты не торопятся покидать гору Качканар. Представители общины «Шедруб Линг» и «ЕвразХолдинга» обвиняют друг друга в срыве заключённого в прошлом году «соглашения о намерениях».

«Мы с сожалением сообщаем о решении со стороны ЕВРАЗа расторгнуть «Соглашение о намерениях» от 18 октября 2019 года», - говорится в сообщении на странице буддийской общины в социальных сетях.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе «ЕвразХолдинга», информация, распространённая буддистами, не соответствует действительности. На данный момент речи о расторжении договора не велось.

Эту информацию подтвердил и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько: «официально соглашение пока никто не разрывал, есть только эмоциональные высказывания руководства общины. Мы рассчитываем, что все участники процесса вернутся к конструктивному диалогу».

«Мы с самого начала развития этой ситуации старались найти компромисс: с одной стороны, для нас очень важно, чтобы представителям всех конфессий было комфортно в регионе, с другой, Евраз КГОК – одно из наших системообразующих предприятий, от работы которого зависят жизни тысяч семей. Поэтому соглашение, по которому мы выделяли общине землю, приводили в порядок дорогу, а Евразом предоставлялись значительные средства для переезда при сохранении регулярного доступа к объектам поклонения, является сегодня единственным оптимальным вариантом», - отметил Сергей Бидонько.

Напомним, соглашение, о котором идёт речь, было подписано в октябре 2019 года. Согласно договору, буддисты общины «Шедруб Линг» согласились освободить площадку на горе Качканар для разработки Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗа.

По словам представителей общины, приоритетной задачей для них остаётся «сохранение культовых сооружений «Шедруб Линга», в частности первой на Урале буддийской ступы».

«За прошедшие два года регулярные совещания и переговоры с представителями компании, вице-губернатором Свердловской области, Качканарский администрацией показали нежелание собеседников слышать нашу позицию», - говорится в заявлении.

Добавим, ранее на сайте общины появилось сообщение о том, что в ноябре 2020 года буддисты освободят гору Качканар. Однако затем представители «Шедруб Линга» распространили пресс-релиз в котором обвинили ЕВРАЗ в нарушениях нескольких пунктов «Соглашения о намерениях», которые «делают его выполнение невозможным».

В частности, по утверждениям буддистов, вопреки соглашению не была доделана дорога от посёлка Косья до Религиозного комплекса, а земельный участок для обустройства в посёлке предоставлен в сентябре, хотя должен был быть до 1 мая, «что не позволило осуществить строительство религиозных сооружений».

В «ЕвразХолдинге» данную информацию опровергают.

«Компания и правительство области полностью выполнили все взятые на себя по соглашению обязательства», - рассказали «Облагазете» в пресс-служба предприятия.

Компания также неоднократно предлагала жителям общины взять на хранение имущество, однако буддисты дважды отказывались.

«Правительством области общине выделена земля в Косье для строительства храмового комплекса, при содействии администрации Нижней Туры отсыпана дорога, ведущая к постройкам. Жители общины в свою очередь продолжают незаконно жить на месторождении железной руды и не выполнили условия соглашения о переезде с горы с 1 ноября 2020 года, что является нарушением основного пункта договора», - высказали свою позицию представители «ЕвразХолдинга».

«Хотя позиция буддистской общины нам не очень понятна, считаю, что дверь сегодня не закрыта окончательно. И если коллеги перестанут опираться на эмоции, вернутся к здравому смыслу, нам еще удастся обеспечить баланс интересов сторон. При этом стоит помнить, что закон полностью на стороне «Евраза», - подчеркнул Сергей Бидонько.