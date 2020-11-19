Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Параскево-Пятницком храме Владимирской епархии

19 ноября отмечается день памяти митрополита Серапиона - духовного наставника главы Екатеринбургской митрополии. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в храме во имя мученицы Параскевы Пятницы села Великодворье Владимирской епархии. 19 ноября отмечается день памяти митрополита Серапиона - духовного наставника главы Екатеринбургской митрополии.

Митрополиту Кириллу сослужило духовенство Владимирской, Тульской и Екатеринбургской епархий. По завершении богослужения правящий архиерей совершил панихиду по митрополиту Тульскому и Белёвскому Серапиону (Фадееву).

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, владыка Серапион был духовным наставником будущего митрополита Кирилла, когда тот начинал свой пусть служения Церкви. В 1980 году владыка Серапион, архиепископ Владимирский и Суздальский, рукоположил монаха Кирилла во иеродиакона, в 1981 году — во иеромонаха, в 1984 году — возвёл в сан архимандрита. C 1984 года по 1995 годы будущий митрополит Кирилл служил при нём секретарём.

Владыка Серапион скончался 19 ноября 1999 года после тяжёлой болезни. Он похоронен на территории храма святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Великодворье Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Напомним, ранее стало известно, что Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вышел с карантина после контакта с больным коронавирусом. Правящий архиерей чувствует себя хорошо и в прошлые выходные уже провёл первые богослужения.